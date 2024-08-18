В «Салавате Юлаеве» раскрыли бюджет команды на предстоящий сезон

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что бюджет команды на предстоящий сезон достигнет 2,5 млрд рублей.

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«Общий бюджет — 2,5-2,6 млрд рублей. 2,2 млрд рублей поступят из внешних источников, 350-400 млн — то, что мы сами заработаем. Да, не самый богатый клуб, но в этом сезоне мы можем полностью использовать потолок зарплат… Мы ведь тоже полностью используем эти 900 млн рублей, премии, чтобы стимулировать ребят. Нет такого, чтобы был предел. Есть 900 млн рублей, на них и ориентируются и те, кто утверждает бюджет», — сказал Баширов в видео на YouTube-канале «Роман с хоккеем».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» второй год подряд вылетел на стадии первого раунда Кубка Гагарина.