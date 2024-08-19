Ярославский «Локомотив» переиграл «Куньлунь» в товарищеском матче

Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу над «Куньлунем» (4:1) на своем льду в предсезонном товарищеском матче.

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В составе ярославцев отличились Денис Алексеев, Мартин Гернат, Алексей Кожевников и Александр Полунин, две голевые передачи выполнил 18‑летний Егор Сурин, выбранный «Нэшвиллом» на последнем драфте НХЛ в первом раунде.

Единственная шайба «Куньлуня» на счету Люка Локхарта, он забил с передачи американца Остина Ортеги, только в понедельник заключившего с клубом просмотровый контракт.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 3 сентября, в этот день «Локомотив» сыграет против магнитогорского «Металлурга». «Куньлунь» днем позже в гостях встретится с московским «Динамо».