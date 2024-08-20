Кожевников призвал КХЛ перейти на кириллицу на свитерах хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил «Матч ТВ», что КХЛ было бы правильнее перейти на кириллицу при написании фамилий на игровых свитерах хоккеистов.

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Ранее о том, что в новом сезоне фамилии хоккеистов будут наноситься на игровые свитера на кириллице, объявила Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ).

— ВХЛ сделала всё правильно на данном этапе. Латиница была введена, когда мы ориентировались на статус международной лиги, у нас играли команды из Латвии, Хорватии, Словакии, матчи транслировались на зарубежные страны, в том числе за океан. Сейчас, когда мы изолированы, в КХЛ правильно было бы тоже вернуть кириллицу. Для чего сейчас нужны фамилии на другом языке, когда и в Казахстане, и тем более в Белоруссии все прекрасно знают русский язык? , — сказал Кожевников «Матч ТВ».

В августе правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло решение о делегировании ВХЛ права на проведение чемпионата России среди мужских команд.