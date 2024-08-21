Роман Ротенберг похвалил качество сервиса на объектах «Газпрома» в Сочи.

© Sports.ru

«Сочинский этап подготовки завершен!

Огромное спасибо ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за предоставленную возможность готовиться к сезону на объектах комплекса «Газпром Галактика». В Красной Поляне мы проделали огромный объем работы, тренируясь каждый день на льду, в зале и на открытом воздухе.

В условиях высокогорья тренировки на выносливость особенно эффективны, а когда в шаговой доступности находятся и прекрасная ледовая арена, и современный тренажерный зал, это позволяет не думать о логистике и сосредоточиться исключительно на тренировочном процессе.

Мы уже не в первый раз тренируемся на объектах «Газпрома», и снова можем отметить прекрасную инфраструктуру и сервис такого же высокого уровня, как сочинские горы.

Благодарю команду за самоотдачу на сборах. Это всегда непросто, но мы все знаем, что это тот фундамент, который необходимо заложить для успешной игры в сезоне», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.