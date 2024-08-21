Гол Слепышева помог московскому «Динамо» обыграть «Динамо» Санкт-Петербург

В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» прошёл товарищеский матч между местным «Динамо» и санктпетербургским «Динамо». Победу в матче одержали москвичи со счётом 4:2.

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Голами в составе московского клуба отметились Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артём Михеев и Антон Слепышев, забросивший свою дебютную шайбу за клуб. В составе санктпетербургского клуба отличились заброшенными шайбами Никита Пухов и Иван Зинченко. Ворота команд защищали голкиперы Хантер Миска и Евгений Ярославлев.

Московское «Динамо» одержало вторую победу в двух предсезонных матчах. Следующий матч бело-голубые проведут с подмосковным «Витязем» 24 августа. С 29 августа «Динамо» примет участие в традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.