В НХЛ громкий скандал. Клуб Мичкова выгнал опытного хоккеиста из-за травмы

Тёмная и странная история. От Джохансена пытались избавиться почти полгода.

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20 августа «Филадельфия» объявила о выставлении 32-летнего нападающего Райана Джохансена на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Казалось бы, что здесь не так? Вроде бы рядовая новость.

Но первые сомнения в обыденности такого решения породил комментарий «Флайерз». Пресс-служба «лётчиков» сообщила, что выставление на драфт отказов было обусловлено «существенным нарушением, допущенным игроком».

«Флайерз» не будут давать дальнейших комментариев на данный момент», — гласило сообщение клуба.

Очевидно, никто не собирался уточнять, в чём дело. Хотя в целом были «зацепки», на основе которых пытались построить некоторые предположения.

Вспомним все события, связанные с этим инцидентом.

6 марта «Филадельфия» выменяла нападающего из «Колорадо», также получив условный выбор в первом раунде драфта-2025 и отдав защитника Шона Уокера и выбор в пятом раунде драфта 2026 года. Сразу после этого «Флайерз» выставили Джохансена на драфт отказов — буквально в тот же день. «Лётчики» хотели спустить канадца в фарм-клуб в АХЛ. Не вышло: хоккеист оказался травмирован.

После второй попытки избавиться от форварда в середине августа хоккейный агент Курт Оверхардт, представляющий интересы нападающего Джохансена, внёс немного ясности в ситуацию.

«Райан Джохансен получил серьёзную травму, предполагающую хирургическое вмешательство, которое было запланировано. С момента его обмена в «Флайерз» он добросовестно сотрудничал с медицинским персоналом клуба.

Попытка «Филадельфии» расторгнуть контракт с Райаном вызывает разочарование. Мы находимся в контакте с профсоюзом игроков и будем отстаивать его права», — говорится в заявлении Оверхардта на странице агентства в соцсети.

Кажется, что клуб поступил некрасиво, попытавшись оставить хоккеиста в тяжёлой ситуации. Но не всё так просто.

Судя по тому, что Джохансен был в первый раз отправлен на уэйвер буквально в тот же день, когда его выменяли, можно предположить, что «Филадельфия» изначально хотела отказаться от хоккеиста. Однако у «лётчиков» не получилось из-за травмы Райана. Вряд ли же он получил травму, пока добирался до новой команды, да? Тогда получается, что нападающий прибыл в клуб уже с повреждением.

Что придаёт ситуации особой пикантности, так это тот факт, что всего днём ранее, 5 марта, Джохансен принял участие в матче с «Чикаго» и отыграл свои рядовые 10-11 минут. То есть ещё за день до последней встречи за «Эвеланш» хоккеист был здоров — и до сего момента он не пропустил ни одного матча в сезоне.

А за «Филадельфию» так и не дебютировал.

Чем глубже погружаешься в это дело, тем страннее оно становится.

В середине марта генеральный менеджер «Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал необычную ситуацию, заявив, что «справедливо сказать», что команда была застигнута врасплох травмой бедра.

«Он утверждал, что получил травму, когда мы его выменяли, поэтому мы отправили его к врачам. Они обнаружили травму, так что теперь он будет восстанавливаться. Вы не можете отправить травмированного игрока в АХЛ, так что он будет восстанавливаться до тех пор, пока… мы не знаем, до какого момента. Это всё, что я могу сказать на данный момент, или, вернее, это вся информация, что у меня есть. Так что он в нашем составе, восстанавливается и пытается поправиться», — говорил Бриер в интервью Philly Hockey Now.

Судя по комментарию генменеджера «Филадельфии», с Джохансеном всё же могло что-то приключиться от момента, когда он доиграл последний матч за «Колорадо», до момента прибытия в стан «Флайерз». Могло ли именно в этот период случиться то самое «существенное нарушение, допущенное игроком»? Или же это касается чего-то, что произошло совсем недавно? Непонятно.

Стоит отметить, что под такое «существенное нарушение» — material breach — может попадать большое количество совершенно разных ситуаций. Это всё трактуется как нарушение определённых строгих контрактных обязательств. От опасного отдыха в виде прыжка с парашютом до чего-то, после чего хоккеисты обычно переезжают в КХЛ.

Пока очевидным остаётся тот факт, что «Филадельфия» при любых раскладах не нуждалась в Джохансене.

Сезон-2024/2025 станет последним для Райана по контракту — и за него игрок получит аж $ 8 млн. При этом за 63 встречи в «Колорадо» в прошлой регулярке он набрал 23 (13+10) очка. «Флайерз» не нужен малорезультативный игрок, ещё и с травмой, за такие-то деньги.

«Лётчикам» вряд ли пригодится и опыт Джохансена — а это одно из его преимуществ. Всего на счету опытного форварда почти тысяча матчей в НХЛ — 905. Суммарно за время игры в «Нэшвилле», «Коламбусе» и «Колорадо» Райан, выбранный «Блю Джекетс» под четвёртым номером на драфте-2010, записал на свой счёт 578 (202+376) баллов.

Что же на самом деле случилось, всё ещё неизвестно, но ситуация пока складывается так, что у каждой из сторон будто бы есть основания быть недовольной. Есть ощущение, что в «Филадельфии» считают травму Джохансена выдуманной. Вся эта ситуация и правда очень странная, с учётом того, что до обмена хоккеист сыграл буквально в каждом матче чемпионата.

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У Джохансена, однако, будет 60 дней, чтобы решить, подавать ли жалобу на расторжение контракта в Ассоциацию игроков НХЛ. И, как сообщает The Athletic, «он, скорее всего, так и сделает». Так что кажется, что и нападающий уверен в своей правоте.

Интересно посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Пока что выходит так, что «Филадельфия» поступила некрасиво, буквально выгнав Джохансена.

Но всё может измениться в любую секунду. И это одна из главных причин последить за тем, что произойдёт в ближайшие два месяца.