«Северсталь» забросила семь шайб и обыграла «Сочи» на турнире имени Пучкова

Череповецкая «Северсталь» победила «Сочи» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт‑Петербурге.

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Встреча завершилась со счетом 7:4. В составе победителей хет‑трик оформил Даниил Давыдов, дубль — Иван Подшивалов. Также шайбы забросили Илья Иванцов и Егор Степанов. У «Сочи» отличились Артемий Кузнецов, Данил Авершин, Даниил Сероух и Кирилл Рассказов.

«Северсталь» набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Ак Барс» (5). «Сочи» (1) идет шестым.

В турнире также принимают участие СКА, «Куньлунь Ред Стар» и олимпийская сборная России.

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