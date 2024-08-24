Украинцы потребовали запретить хоккеисту Дацюку въезд в Канаду

Конгресс украинцев Канады (признан Минюстом нежелательной организацией, деятельность на территории РФ запрещена) потребовал запретить россиянину Павлу Дацюку въезд в Канаду на церемонию введения в Зал хоккейной славы. Об этом сообщает Sports.

Организация отправила письмо президенту Зала хоккейной славы Джеффу Деномму с просьбой отменить включение Дацюка, так как, по их мнению, спортсмен участвовал в мероприятиях, связанных с властями России. Денном в ответе подчеркнул, что при введении в Зал славы учитывали достижения хоккеиста, а не его национальность. В конгрессе оказались озадачены ответом и повторили просьбу.

О грядущем включении Дацюка в Зал славы стало известно 25 июня. Мероприятие должно пройти в Торонто.

Дацюк уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 2001 году и на протяжении всей заокеанской карьеры защищал цвета «Детройт Ред Уингс». Россиянин выступал в составе клуба до 2016 года и за это время помог дважды завоевать Кубок Стэнли. Он четыре раза участвовал в Матче звезд НХЛ. Всего на счету Дацюка 953 матча в лиге, в которых он набрал 918 очков (314 заброшенных шайб и 604 передачи).

Вместе со сборной России Дацюк выигрывал на Олимпийских играх и чемпионате мира. Кроме того, он побеждал в Кубке Гагарина в составе петербургского СКА.