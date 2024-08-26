Олимпийская сборная России переиграла «Ак Барс» на турнире в Петербурге

Хоккеисты олимпийской сборной России одержали победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт‑Петербурге.

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В составе сборной отличились Егор Морозов, Денис Комков, Даниил Лазутин и Владислав Романов (в пустые ворота), казанцы ответили шайбами Раделя Галеева и Расима Шакирова.

«Ак Барс» остался лидером турнира, у команды 5 очков в четырех матчах. Сборная России поднялась на 3‑е место, в ее активе 4 очка за три проведенных встречи.

«Ак Барс» проводил свой последний матч на турнире в Петербурге, олимпийской сборной России 29 августа предстоит провести игру против СКА.