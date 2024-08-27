Генменеджер «Сибири» раскритиковал игру Ильи Морозова

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил игру защитника новосибирского клуба Ильи Морозова в предсезонных встречах.

© Чемпионат.com

– Как вам игра Ильи на предсезонке?

– Неудовлетворительно.

– И всё?

– Мы же все хоккей смотрели, видели, как он сыграл игру с «Трактором», «прекрасный» дебют был в начале матча. Я думаю, ему надо набрать кондиции, тренерский штаб разобрал все ошибки, они в курсе. Видимо, поэтому последнюю игру он пропустил.

– Как сказал Вадим Сергеевич Епанчинцев, «в резерве».

– Да, слава богу, у нас есть возможность какой-то резерв держать, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

25-летний Морозов провёл три предсезонных матча, в которых результативными действиями не отметился, набрав восемь минут штрафа.