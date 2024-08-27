У российского хоккеиста украли кошелек с кредитками в Москве

У российского хоккеиста Ивана Емца похитили кошелек с банковскими картами и сняли со счета 50 тысяч рублей во время его визита в Москву. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

По данным «МК», 25 августа 27-летний спортсмен отправился в итальянский ресторан вместе с женой. До места они добрались на каршеринговом автомобиле. Когда пришло время оплачивать счет, хоккеист не смог найти свой кошелек.

Супруги решили, что кошелек остался в арендованном автомобиле. Оказалось, что к концу их ужина машину забрал новый арендатор. Служба поддержки каршеринга связала Емца с этим человеком.

«Тот вел себя подозрительно: сначала заявил, что осмотреть салон не может, потом перезвонил и сказал, что ничего не нашел», - рассказала газета.

Позже Емец встретился с этим человеком, чтобы самостоятельно проверить автомобиль. Кошелька в салоне не оказалось - только вещь, забытая попутчицей. «МК» отмечает, что об этой женщине арендатор авто сначала не упомянул.

Через три часа хоккеист заметил, что неизвестные вывели с его карты 50 тысяч рублей. В кошельке вместе с кредитками остался магнитный пропуск и его водительское удостоверение. Хоккеист обратился в полицию.

Иван Емец - кемеровский хоккеист. В качестве нападающего он выступал за новокузнецкий клуб «Кузнецкие медведи», затем играл за «Металлург», «Ак Барс» и за команду из Альметьевска «Нефтяник».