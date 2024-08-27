Фетисов высказался о написании фамилий на форме КХЛ кириллицей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что написание фамилий игроков на форме кириллицей может повысить уровень КХЛ.

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Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что КХЛ не стоит переходить на кириллицу при написании фамилий на свитерах из‑за зрителей в странах БРИКС. Сейчас фамилии игроков в КХЛ на форме наносятся латиницей.

— Это было бы хорошо и помогло бы разобраться в нашем языке иностранным клубам. Мы играли с русскими фамилиями на спине и играли хорошо. Может, это и поможет лучше играть, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

В августе Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение перейти к написанию фамилий спортсменов на русском языке на свитерах.