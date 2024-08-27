Фетисов высказался о написании фамилий на форме КХЛ кириллицей

«Может, это поможет лучше играть» — Фетисов о написании фамилий на форме КХЛ кириллицей
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что написание фамилий игроков на форме кириллицей может повысить уровень КХЛ.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что КХЛ не стоит переходить на кириллицу при написании фамилий на свитерах из‑за зрителей в странах БРИКС. Сейчас фамилии игроков в КХЛ на форме наносятся латиницей.
— Это было бы хорошо и помогло бы разобраться в нашем языке иностранным клубам. Мы играли с русскими фамилиями на спине и играли хорошо. Может, это и поможет лучше играть, — сказал Фетисов «Матч ТВ».
В августе Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение перейти к написанию фамилий спортсменов на русском языке на свитерах.
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«Может, это поможет лучше играть» — Фетисов о написании фамилий на форме КХЛ кириллицей
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