Овечкин: «Я тренировался с российскими паралимпийцами. Видел, как у них горят глаза»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин сказал «Матч ТВ», что выражает поддержку российским паралимпийцам, которые приехали в Париж на Игры.

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В среду в Париже состоится церемония открытия Паралимпийских игр, начало в 21:00 мск.

— В первую очередь, я хочу сказать, что тренировался в Новогорске с ребятами из паралимпийской сборной России. Мы готовились на одном легкоатлетическом стадионе. Я видел, как они занимаются перед поездкой в Париж. Знаете, на что я сразу обратил внимание? На то, как у них горят глаза. Они очень хотели попасть на Паралимпиаду! Хотел бы пожелать нашим спортсменам большой удачи. Самое главное — обойтись без травм. И покажите наивысшие результаты!

— Что вы думаете о размахе Олимпиады в Париже? Обещают, что и Паралимпиада пройдет с таким же резонансом.

— Знаете, я не смотрел ни одного спортивного соревнования из Парижа в этом году. Уже потому, что «Матч ТВ» не показывал Олимпиаду, да и времени у меня не было. Но теперь, как слышал, «Матч ТВ» будет транслировать Паралимпиаду. Это хорошая возможность включить эфир по телевизору.

Олимпиада есть Олимпиада. Очень важное мероприятие мирового размаха. Жаль, что наших многих спортсменов туда не пустили. Но хорошо, что на Паралимпиаде выступят почти 90 атлетов. Будет за кого поболеть. Хотел бы высказать ребятам слова поддержки, — сказал Овечкин «Матч ТВ».

На Паралимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступят 88 российских спортсменов.

В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.