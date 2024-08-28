Американец из «Динамо» рассказал, отговаривали ли его от переезда в Россию

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска рассказал, отговаривали ли его от переезда в Россию.

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— Ранее в карьере могли перебраться в КХЛ – в российские или иностранные клубы лиги?

— Нет. Может быть, клубы просто не знали, что я готов переехать в Европу. На самом деле очень быстро заключал те контракты. Если бы дольше оставался на рынке, то, может быть, и раньше бы получил предложения из этой лиги. В итоге перебрался в Германию, решив, что оттуда будет быстрее попасть в КХЛ.

— Наверняка вы знаете, насколько неохотно сейчас европейские игроки соглашаются на переезд в КХЛ, тогда как североамериканцы приезжают в огромном количестве. Вас кто-нибудь отговаривал от варианта с Россией?

— Сначала сам посмотрел, как и что здесь происходит. Потом пообщался с североамериканскими ребятами, которые выступают в КХЛ, и все сказали, что тут всё отлично. Сомнений не было, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.