"Металлургу" присудили техническое поражение за уход с матча против "Нефтехимика"

"Металлургу" присуждено техническое поражение за досрочный уход со льда на Кубке Ромазана. Хоккеисты и тренерский штаб магнитогорцев покинули площадку в матче с "Нефтехимиком" из-за судейского решения.

— Матч официально завершен. Нам присуждено техническое поражение, но результат не важен. Главное, что мы одна команда. До самого конца, — говорится в заявлении пресс-службы "Металлурга".

В середине третьего периода тяжелую травму получил форвард "Металлурга" Даниил Вовченко. Хоккеист покинул площадку на медицинской каталке. При этом судьи не стали наказывать защитника "Нефтехимика" Романа Абросимова.

После этого тренерский штаб "Металлурга" принял решение досрочно покинуть лед. На момент ухода счет на табло был 2:1 в пользу магнитогорцев.