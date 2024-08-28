Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов нанёс удар в голову нападающему «Металлурга» Даниилу Вовченко в товарищеском матче на турнире Мемориала Ивана Ромазана в Магнитогорске. В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова.

Права на видео принадлежат ХК «Металлург». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Это решение арбитров разгневало главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который решил увести команду со льда. В итоге матч не был доигран, магнитогорскому клубу присуждено техническое поражение. На момент остановки матча в середине третьего периода «Металлург» вёл со счётом 2:1.