Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко оценил своё состояние после сотрясения мозга, полученного в столкновении с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым во время предсезоного турнира имени Ивана Рамазана в Магнитогорске.

«Ребята всем спасибо кто за меня переживает! Всё хорошо со мной», — написал Вовченко в своём телеграм-канале.

В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова. Это решение арбитров разгневало главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который решил увести команду со льда. В итоге матч не был доигран, магнитогорскому клубу присуждено техническое поражение.