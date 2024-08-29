Якушев: в КХЛ очень много кадровой текучки

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев оценил селекцию «Спартака» в межсезонье и заявил, что сейчас в КХЛ игроки часто меняют клубы и не имеют такого патриотизма, как в советское время.

– Что скажете о селекции родного «Спартака»?

– Мне понравилось, как родной клуб провел лето. Сохранен костяк, есть точечные усиления. На мой взгляд, команда, которая в прошлом сезоне и в качестве игры, и в результате сделала шаг вперёд, готова идти дальше.

– Много споров вызвал трансфер из «Динамо» в «Спартак» защитника Миронова. Ваша реакция?

– Спокойная. Я так понял, что у Миронова были определённые симпатии к «Спартаку». Когда ситуация на трансферном рынке позволила, они реализовались. Команде, тренерскому штабу Алексея Жамнова был нужен крепкий, надёжный, опытный защитник. Команда его и получила. Всё логично.

– Реакции болельщиков не опасаетесь?

– Не вижу никакого форс-мажора. В КХЛ очень много кадровой текучки, к ней все привыкли относиться очень спокойно. Советские времена, когда существовал клубный патриотизм, увы, остались в истории, — сказал Якушев в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Миронов был капитаном московского «Динамо». 30-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».