В «Динамо» объяснили, зачем был нужен «Металлург» в сделке по обмену Сизова

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, зачем был нужен «Металлург» в сделке по обмену защитника «Торпедо» Антона Сизова.

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— Провернуть обмен получилось при помощи уральского клуба, но зачем это было нужно «Металлургу»?

— С моей стороны было бы некорректно раскрывать за представителей «Металлурга» их мотивы. Но в бизнесе так бывает, что в каких-то моментах люди помогают друг другу.

— В НХЛ в таких случаях пишут обмен за future considerations, то есть за будущее взаимодействия.

— Посмотрим. Возможно, что и так. До последнего момента в этом обмене всё оставалось очень сложно – детали и различные нюансы постоянно менялись. Хорошо, что в конечном счёте для нас всё так удачно разрешилось, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.