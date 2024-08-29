Назаров оценил поступок Разина

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду с площадки в середине третьего периода товарищеского матча с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ивана Ромазана. Магнитогорскому клубу было засчитано техническое поражение.

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