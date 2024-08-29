Разин ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал критику в его адрес за решение увести команду и не доигрывать матч с «Нефтехимиком». Разин был недоволен действиями защитника Романа Абросимова, травмировавшего нападающего Даниила Вовченко.

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