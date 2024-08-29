Овечкин отреагировал на арест Дурова
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Его слова приводит Sport24.
Хоккеист отметил, что не знаком с бизнесменом.
«Но не хочется видеть его в тюрьме. Дай Бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — заявил Овечкин.
Ранее стало известно, что Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.