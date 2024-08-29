Три россиянина вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги в преддверии старта сезона составили 16 лучших голкиперов НХЛ. В опросе приняли участие 13 авторов сайта лиги, которым нужно было назвать по 16 кандидатов. Вратарь, выбранный первым, получил 16 очков, второй – 15, третий – 14 и так далее.

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В топ-5 вратарей вошли три россиянина: Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Всего же в рейтинг вошли пять россиян.

Полностью рейтинг лучших вратарей по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег», 193 очка)

2. Игорь Шестёркин («Рейнджерс», 189)

3. Джереми Свейман («Бостон», 161)

4. Сергей Бобровский («Флорида», 160)

5. Андрей Василевский («Тампа», 158)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер», 148)

7. Юусе Сарос («Нэшвилл», 136)

8. Джейк Эттингер («Даллас», 131)

9. Илья Сорокин («Айлендерс», 98)

10. Линус Улльмарк («Оттава», 81)

11. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 58)

12. Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 54)

13. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 52)

14. Александр Георгиев («Колорадо», 36)

15. Укко-Пекка Луукконен («Баффало», 31)

16. Чарли Линдгрен («Вашингтон», 20).