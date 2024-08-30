"Коламбус" выступил с заявлением о гибели своего хоккеиста

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Джонни Годро погиб в аварии на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также вместе с хоккеистом погиб его брат Мэтью Годро. Ранее бывший арбитр НХЛ Тим Пил на своей странице в соцсети X сообщил, что братья погибли в ДТП, их сбил пьяный водитель.

"Коламбус" потрясен и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом, - говорится в заявлении клуба. - Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, детям Ноа и Джонни, родителям и друзьям".

Годро был выбран под общим 104-м номером клубом "Калгари" на драфте НХЛ 2011 года. Он провел за клуб 8 полноценных сезонов, а в июле 2022 года подписал контракт с "Коламбусом", в составе которого выступают россияне Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Даниил Тарасов. Всего в НХЛ он провел 763 матча, набрав 743 очка (243 шайбы + 500 передач), семь раз форвард участвовал в Матче звезд. В составе сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира.