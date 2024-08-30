Сбившему насмерть хоккеиста Годро водителю предъявили обвинения

Водителю, сбившему насмерть хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, предъявили обвинения в причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает NBC.

Там напомнили, что инцидент произошел вечером 29 августа, когда 31-летний Годро и его 29-летний брат Мэттью катались на велосипедах в городе Олдманс, штат Нью-Джерси. Водитель автомобиля, которым оказался 43-летний Шон Хиггинс, пытаясь обогнать другую машину, сбил обоих велосипедистов насмерть. Прибывшие на место происшествия полицейские почувствовали сильный запах алкоголя. В разговоре с ними Хиггинс сознался, что до того, как сесть за руль он выпил пять-шесть бутылок пива.

«Ему предъявлены обвинения в причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Он был помещен в исправительное учреждение округа Салем», — говорится в тексте.

Отмечается, что Годро и его брат погибли за день до свадьбы их сестры Кэти. Они оба были указаны в качестве шаферов жениха.

Напомним, что Годро стал лучшим бомбардиром «Коламбуса» в прошлом сезоне, набрав 60 очков (12 голов и 48 передач). В общей сложности он провел 763 матча в регулярных чемпионатах, на которых набрал 743 очка.