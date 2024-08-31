Главный тренер «Вашингтона» ответил, может ли Мирошниченко начать сезон в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери предположил, что российский нападающий Иван Мирошниченко может начать сезон в НХЛ, но не исключил его игры в АХЛ.

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«Он поборется за место в основном составе на тренировочных сборах, но может вернуться в «Херши», чтобы начать сезон. Мы хотели бы, чтобы Миро стал качественным, всесторонне развитым игроком. Тем, кто может приносить пользу в НХЛ и быть хорошим снайпером, забивающим 25, 30 голов. Поэтому нужно убедиться, что мы предпринимаем необходимые шаги для улучшения его игры, а не ставить его в ситуацию, когда он выступает по 10 минут в четвёртом звене», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

20-летний Мирошниченко подписал трёхлетний контракт с «Вашингтоном» в 2023 году. За минувший сезон НХЛ он набрал 6 очков (2+4) в 21 игре.