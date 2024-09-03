Рыбин: СКА затарился старичками, но ничего — пусть они играют и держат раздевалку

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил трансферную работу СКА в прошедшее межсезонье.

– СКА за межсезонье стал сильнее? – Я уже сказал: как тренер будет использовать 40 человек? Понятно, что на практике он оставит пять звеньев, но всё равно их надо как-то задействовать. Плюс-минус 10 человек будут не у дел в СКА. Но кто это будет? Куда пойдут эти игроки? И пойдут ли они куда-то? Конечно, Андронов, Плотников и Григоренко – это усиление. Григоренко из них троих – сильнейшая фигура на мой взгляд. СКА затарился старичками, но ничего – пусть они играют и держат раздевалку.

Состав сильный, вопросов нет. Теперь из этого состава надо сделать коллектив, который матч за матчем готов побеждать. Конечно, в СКА многие хотят быть лидерами, играть и не пропускать игры. Никто не хочет быть разменной монетой – это очень тяжело морально. Когда у тебя есть стабильность, то ты ощущаешь себя лучше. Если ты совсем молодой, то ещё можешь пропускать игры. А если ты в среднем возрасте, то должен играть большинство матчей, — приводит слова Рыбина Metaratings.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дважды выводил клуб в финал Западной конференции и плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента. В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.