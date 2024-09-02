«Ак Барс» начнёт сезон на выезде из-за шоу Загитовой

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» начнёт сезон-2024/2025 в КХЛ с выездных матчей из-за проведения шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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Как сообщает портал «Бизнес Online», «Ак Барс» планировал начать сезон на домашней площадке, но из-за работ на «Татнефть-Арене», связанных с проведением шоу «Хранители времени», сделать этого не получится. Первый матч казанский клуб проведёт в Уфе против «Салавата Юлаева» 5 сентября.

Напомним, показы шоу Алины Загитовой «Хранители времени» состоялись в Казани 29 и 30 августа. Планировались и выступления 31 августа, однако их позднее перенесли на 29-е. В спектакле рассказывалось об исторических периодах, через которые проходил Татарстан. Позднее спортсменка отметила, что хотела бы показать шоу и в других городах.