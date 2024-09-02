Канадский хоккеист сравнил Москву и Казань с американскими городами

Канадский хоккеист столичного «Динамо» Джордан Уил, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Ак Барс», сравнил Москву и Казань с американскими городами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По мнению игрока, российская столица похожа на Нью-Йорк. «Такой рабочий быстрый ритм, но у тебя здесь все под рукой. Казань я бы сравнил с Бостоном, город меньше, но там много парков, есть где прогуляться в спокойной атмосфере», — сказал Уил. Канадец добавил, что его семье очень нравится жить в Москве. «Тем более иностранцев много, у всех замечательные семьи, мы общаемся. Мы с семьей живем прямо около арены, они могут спокойно приходить на игры. Здесь очень много мест, куда можно сходить погулять, все достаточно близко расположено», — отметил Уил.

Форвард выступает за московское «Динамо» с 2022 года. В минувшем сезоне он забросил 30 шайб и сделал 47 голевых передач в 66 матчах регулярного чемпионата. В десяти играх плей-офф на счету Уила четыре гола и пять ассистов.