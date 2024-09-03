Потерявший сознание в игре хоккеист «Металлурга» Вовченко рассказал о самочувствии перед стартом сезона

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко в эфире «Матч ТВ» сообщил, что чувствует себя лучше после тяжелого столкновения в матче предсезонного турнира и рассчитывает в скором времени присоединиться к команде. 28 августа в матче Мемориала имени Ивана Ромазана при счете 2:1 в пользу «Металлурга» главный тренер команды из Магнитогорска Андрей Разин увел команду в раздевалку после того, как Вовченко попал под силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова и без сознания упал на лед. Хоккеиста увезли с площадки на носилках в специальном фиксирующем устройстве. Судьи после просмотра видеоповтора не усмотрели нарушения правил со стороны Абросимова. «Металлургу» присудили техническое поражение. Вовченко диагностировали сотрясение мозга, он был выписан из больницы 30 августа. — Состояние уже вроде получше, голова не болит, не кружится, думаю, скоро присоединюсь в команде, — сказал Вовченко в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ». Новый сезон FONBET Чемпионата КХЛ стартует 3 сентября. Действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» дома сыграет с «Локомотивом» в матче за Кубок открытия. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — 16:45 мск.