ВХЛ провела первый матч в статусе чемпионата России по хоккею

Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), которая с этого года получила официальный статус чемпионата России под эгидой ФХР, прошел первый матч сезона‑2024/25.

Действующий чемпион лиги, альметьевский «Нефтяник», на своем льду уступил пермскому «Молоту» по буллитам (2:3 Б). В составе победителей в основное время отличились Максим Кицын и Дмитрий Ябелов, хозяева ответили голами Артура Бровкина и Денис Комков.

В серии послематчевых бросков успешнее были хоккеисты «Молота».

7 августа состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В конце июля ФХР расторгла аналогичный договор с КХЛ.

Перед матчем с видеообращением выступил президент ФХР Владислав Третьяк, который подчеркнул значимость встречи в новом статусе и назвал матч «историческим».