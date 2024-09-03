Берёзкин — о серии КГ: «Авангард» — красавчики, преподали «Локомотиву» отличный урок

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин оценил камбэк «Авангарда» с 1-3 в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

— «Авангард» чуть не перевернул четвертьфинальную серию после смены тренера. Не понимали, как играть против Звягина? — Да там команда-то мастеровитая, люди кубки выигрывали. Хоккеисты там всё сами прекрасно понимали, особенно после 0:7 во второй игре. Вот собрались, плюс где-то везение на их стороне было, вспомните хотя бы победный гол в овертайме третьего матча: наших четверо в воротах, а шайба всё равно залетает.

«Авангард» — красавчики, что вернулись, преподали нам отличный урок. Но в седьмом матче было невероятно приятно победить, особенно в Омске.

— Не было паники, когда счёт стал 3-3? — Никакой паники. Мы просто должны были в очередной раз попытаться сыграть в наш лучший хоккей. Все мысли были о седьмой игре, не вспоминали пятый и шестой матчи. У нас было короткое собрание по прилёте в Омск, нам показали наши лучшие моменты в плей-офф, и команда ещё больше сплотилась. Вышли заряженные, на кураже, сумели открыть счёт в первом периоде. И время стало играть на нас, а потом я ещё и второй гол забил… — сказал Берёзкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.