Роман Ротенберг заказал кимоно для всей команды СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг обратился к клубу дзюдо «Турбостроитель» с просьбой выделить человека, который ввёл бы элементы борьбы в тренировки хоккеистов.

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Президент клуба «Турбостроитель» и глава Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин предложил поработать со СКА чемпиону мира Арману Адамяну.