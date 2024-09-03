Президент КХЛ Морозов назвал плюсы в окончании сезона в конце мая

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о плюсах в окончании сезона 31 мая 2025 года.

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«Мы идём планомерно, рассчитываем и ожидаем, что новый сезон будет более интересным, захватывающим и интригующим. Для этого мы передвинули окончание чемпионата на май, что будет интересно в том числе и для зрителей — приходить на хоккей в тёплое время года, а иногда и смотреть на матчи в фан-зонах», — цитирует Морозова ТАСС.

Сегодня, 3 сентября, стартует 17-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В матче за Кубок Открытия сыграют магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Встреча состоится на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск. Отметим, что в сезоне-2024/2025 установлены новые предельные сроки чемпионата КХЛ. Регулярка закончится 23 марта 2025 года, финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина — не позже 31 мая 2025 года.