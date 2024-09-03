«Диалог со мной не вёлся вообще». Е. Свечников — об уходе из «Ак Барса»

Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников рассказал о своём уходе из казанского «Ак Барса».

— Как с вами попрощались в Казани? У вас же был контракт на два сезона. Вёлся ли с вами какой-то диалог? — Со мной не вёлся диалог вообще. На тот момент всё лето готовился, не знал, что меня не будет в команде. Усердно готовился, хотелось показать хороший сезон, вернуться в команду. С большим желанием смотрел вперёд, собирался начать подготовку предсезонную с ребятами, с новым тренером. Никаких даже подозрений не было. Сейчас уже знаю, что на тот момент и команда, и тренер, и все, кроме меня, знали, что меня в команде не будет.

Главный тренер позвонил недели за две до начала сборов и сказал, что не видит меня в команде. Их тренерское и менеджерское решение в том, что я им не подхожу, не того плана игрок. Вот так и узнал, и иди, ищи команду за две недели. Не понимаю, почему именно за две недели сказали, за такое время команду найти не так просто. Но что было, то было, — приводит слова Свечникова Sport24.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний Свечников провёл 31 матч за «Ак Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.