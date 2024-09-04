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Министр спорта Дегтярев рассказал, что "Амур" могли выгнать из КХЛ из-за долгов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что хабаровский «Амур» могли исключить из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из‑за долгов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Стало известно, какой клуб КХЛ могли исключить из лиги
© РИА Новости
«У «Амура» в 2020 году был долг в размере ₽750 млн, получил тогда письмо об исключении из КХЛ в следующем сезоне. В итоге оставили с полной кассой, потрепали «Металлург» в плей‑офф, маркетинг увеличили в два или три раза», — рассказал Дегтярев.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

3 сентября в матче открытия нового сезона ярославцы взяли реванш за поражение в финале — они выиграли со счетом 3:2.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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