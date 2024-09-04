ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью отца Фетисова

Хоккейный клуб ЦСКА опубликовал некролог о смерти Александра Фетисова, скончавшегося 3 сентября, отца двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Сообщение опубликовано на сайте пресс-службы клуба.

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В ЦСКА подчеркнули, что Александр Фетисов воспитал двух талантливых хоккеистов - Вячеслава и Анатолия Фетисовых. Хоккейный клуб принес свои соболезнования его родным и близким. «Комсомольская правда» уточнила, что Фетисов-старший скончался на 92-м году жизни.

Накануне, 3 сентября, стало известно о смерти Владимира Буре на 74-м году жизни. Владимир Буре - бывший вице-президент ПХК ЦСКА и отец чемпиона мира и Европы по хоккею Павла Буре.

Также Владимир Буре - четырехкратный олимпийский призер по плаванию и заслуженный хоккейный тренер по физической подготовке. Оба его сына - Павел и Валерий Буре - стали хоккеистами.