Московское "Динамо" проиграло "Куньлуню" в своем стартовом матче сезона в КХЛ

Московское "Динамо" со счетом 1:3 уступило китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 631 зрителя.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл (34-я минута), Наиль Якупов (40) и Паркер Фу (59). У проигравших отличился Никита Гусев (20).

Для команд прошедший матч стал первым в текущем сезоне КХЛ. В следующей игре "Динамо" на выезде сыграет против череповецкой "Северстали", "Куньлунь" примет "Адмирал" из Владивостока. Обе встречи пройдут 6 сентября.