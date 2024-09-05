Три россиянина вошли в топ-10 претендентов на «Харт» нового сезона по версии Daily Faceoff
Журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил топ-10 претендентов на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки. — Прим. «Чемпионата») нового сезона Национальной хоккейной лиги.
В этот список вошли три россиянина: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 5 место), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 7 место), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 8 место).
Полностью топ-10 претендентов на «Харт Трофи» нового сезона по версии Daily Faceoff выглядит так:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
7. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
8. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
9. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»;
10. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».