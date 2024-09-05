«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона КХЛ

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в рамках «зелёного дерби» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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На второй минуте первого периода Глеб Кузьмин с передачи Алексея Василевского открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нэйтан Тодд удвоил преимущество хозяев.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Александр Барабанов с передач Альберта Яруллина и Ника Петана размочил счёт в игре. Эта шайба стала первой для форварда в казанском клубе.

На 14-й минуте третьего периода Ник Петан с передачи Дмитрия Яшкина сделал счёт 2:2. Спустя 15 секунд Ярослав Цулыгин с передач Джоша Ливо и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. В конце периода Александр Хмелевски с передачи Джоша Ливо сделал счёт 4:2. Спустя две минуты Артём Галимов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Форвард хозяев Шелдон Ремпал в конце игры установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с челябинским «Трактором» 8 сентября». Казанский «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо». Игра состоится 7 сентября.