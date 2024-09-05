Николай Кулёмин подписал пробный контракт с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» подписала пробный контракт с российским нападающим Николаем Кулёминым. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

© Чемпионат.com

Последние шесть сезонов 38-летний форвард играл в КХЛ в составах «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В прошлом сезоне Кулёмин сыграл за уфимский клуб 46 встреч, в которых записал на свой счёт 13 голов и отдал 12 результативных передач, набрав 25 очков. Кулёмин был выбран под общим 44-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс» во втором раунде драфта НХЛ 2006 года.

В Национальной хоккейной лиге уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулемин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.