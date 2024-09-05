"Спартак" начал сезон КХЛ с победы над ЦСКА

ёМосковский "Спартак" со счетом 4:2 обыграл столичный ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 7 969 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Миронов (17-я минута), Павел Порядин (31), Дмитрий Вишневский (55) и Андрей Локтионов (59). У проигравших отличились Павел Карнаухов (11) и Прохор Полтапов (29). Символическое вбрасывание перед матчем провели двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Александр Якушев.

Прошедший матч стал первым для Ильи Воробьева в качестве главного тренера ЦСКА, специалист возглавил команду по окончании прошлого сезона, сменив Сергея Федорова. Защитнику Миронову удалось отличиться в дебютном матче. Бывший капитан и рекордсмен по числу проведенных встреч в составе московского "Динамо" перешел в "Спартак" в мае, подписав контракт на два года.

"Спартак" и ЦСКА провели первый матч в начавшемся сезоне КХЛ. В следующей игре "Спартак" 7 сентября примет "Сочи", ЦСКА днем позднее сыграет на своем льду против "Адмирала" из Владивостока.

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде обыграл тольяттинскую "Ладу" (3:0), минское "Динамо" дома победило хабаровский "Амур" (3:0).