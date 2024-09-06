В московском «Динамо» рассказали, может ли клуб зарабатывать на хоккее в России

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, может ли клуб зарабатывать на хоккее в России.

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— Глобальный вопрос – может ли клуб начать зарабатывать на хоккее в России или это невозможно?

— Давайте смотреть объективно. Чтобы на 100% себя окупать – это тяжело. Но необходимо стараться максимально заносить в бюджет клуба такую статью, как доходы. У нас в России и на всём постсоветском пространстве спорт – это социальное явление. И здесь хочется выразить огромную признательность руководству страны за то, что они в столь непростое время находят силы и внимание на поддержку хоккея, футбола и всех игровых видов спорта. Без заботы со стороны государства любому клубу было бы тяжело. Подчёркиваю – абсолютно любому. Но и сами клубы должны прикладывать максимальные усилия, чтобы вносить серьёзную лепту в самоокупаемость, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.