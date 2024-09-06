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В "Филадельфии" рассказали, что Знарка взяли в клуб из-за умения помогать хоккеистам

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок стал консультантом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" по развитию европейских игроков, поскольку у него есть опыт и умение помогать хоккеистам. Об этом ТАСС рассказали в американском клубе.

В "Филадельфии" рассказали, зачем взяли Знарка
© globallookpress.com

Информация об обязанностях Знарка в "Филадельфии" размещена на официальном сайте клуба. Сроки сотрудничества специалиста и "Филадельфии" не уточняются. В составе клуба НХЛ числятся 13 представителей европейских стран, в том числе россияне Матвей Мичков, Егор Замула и Иван Федотов.

"В составе "Филадельфии" есть несколько россиян. Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским", - рассказал собеседник агентства.

Знарку 61 год, он тренировал сборную России с 2014 по 2018 год, а также был тренером-консультантом национальной команды с 2019 по 2021-й. Также тренировал сборную Латвии, ХК МВД, московское "Динамо", петербургский СКА, московский "Спартак" и казанский "Ак Барс". Знарок является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза - с московским "Динамо", один раз - со СКА), вместе со сборной России становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Под его руководством российская команда выступала на Кубке мира 2016 года, на том же турнире сборную США тренировал Торторелла.

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