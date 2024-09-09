Финская федерация хоккея не оплатила электричество на принадлежащей россиянам арене

Финская федерация хоккея, чей офис расположен в здании спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего россиянам, отказалась оплачивать просроченные счета за электричество арены. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Электроэнергия в Helsinki Hall была отключена за неуплату 2 сентября. МИД Финляндии 6 сентября в качестве исключения разрешил федерации хоккея оплатить счета.

"Мы решили не оплачивать счета, потому что наше расследование показало, что это было бы лишь краткосрочным решением. Надеемся, что будет найдено более долгосрочное решение", - сказал директор Финской федерации хоккея Хейкки Хиетанен. В федерации хоккея также надеются, что власти города и страны как можно быстрее найдут решения, которые позволят эксплуатировать спортивное сооружение, говорится в сообщении. На данный момент помещения федерации в Helsinki Hall не используются, руководство продолжает поиски новых площадок для переезда.

Ситуация с Helsinki Hall стала развиваться 1 июля после истечения исключительного разрешения ЕС на продажу комплекса. Сделки с недвижимостью в установленные ЕС сроки не состоялось. Финский МИД с 1 июля перестал разрешать оплату счетов Helsinki Hall третьим лицам, а банки отказываются проводить платежи подсанкционной компании. Сообщалось, что зал отключили от теплоснабжения и электричества.

Helsinki Hall, являющийся одним из крупнейших крытых комплексов Финляндии, простаивает с марта 2022 года. Такая ситуация возникла после того, как его основные владельцы - россияне - попали под санкции ЕС.

Helsinki Hall был открыт в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, во время концертов - 15 000. Финские СМИ сообщали, что российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.