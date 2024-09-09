КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов первой недели Фонбет КХЛ сезона-2024/2025 в четырёх номинациях.

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Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели с процентом отражённых бросков 95,83% и коэффициентом надёжности 1,00. В матче с «Ладой» (3:0) Исаев оформил шат-аут.

Лучшим защитником признан Ник Эберт («Автомобилист»), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели с положительным показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Наиль Якупов («Куньлунь Ред Стар»), набравший 4 (3+1) очка в трёх матчах недели, забивший победный гол в матче с московским «Динамо» (3:1).

Лучшим новичком признан Андрей Козлов («Металлург»), забросивший одну шайбу.