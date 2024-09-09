Министр спорта России Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в КХЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым обсудил развитие многоплановых и дружеских отношений между странами. В частности, Дегтярёв предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

© Чемпионат.com