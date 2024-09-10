В «Барысе» отреагировали на слухи о задержке зарплаты в полтора месяца

Пресс-служба астанинского «Барыса» отреагировала на слухи о задержке зарплаты в полтора месяца. Ранее данная информация появилась в СМИ.

© Чемпионат.com

«В ряде СМИ появилась информация о задержке зарплаты в «Барысе» на протяжении полутора месяцев. Во-первых, хотел бы сообщить, что фактически не все ещё даже отработали полтора месяца, так как с нового сезона подготовка игроков с односторонними контрактами началась 1 августа. Кто приступил к работе в июле, получили зарплату за июль. За август выплаты будут в сентябре», — сообщили в пресс-службе казахстанского клуба.

Напомним, в первых трёх матчах «Барыс» потерпел три поражения. С одним набранным баллом в активе команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока.