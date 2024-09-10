В "Тракторе" рассказали, почему решили расстаться с хоккеистом Бурдасовым

Челябинский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" принял решение расторгнуть контракт с нападающим Антоном Бурдасовым из-за игровых причин. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

© ХК "Трактор"

"Трактор" объявил о расторжении контракта с Бурдасовым 24 июля. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал решение клуба неуважительным по отношению к игроку.

"По нему [Бурдасову] была неопределенность относительно того, как он будет играть в новом сезоне, - сказал Волков. - Мы долго думали над тем, будет ли он полезен и не станет ли проблемным хоккеистом по соотношению "цена-качество". Никаких претензий к Антону как к человеку у нас нет - все зависело исключительно от игровых причин. Если мы подстраиваемся под требования нового тренера, моя задача - дать ему качественные карты в руки, которые он сможет полноценно использовать для достижения результата".

Бурдасов выступал за "Трактор" с 2022 года. Ранее хоккеист защищал цвета команды с 2007 по 2012 год. В составе клуба 33-летний Бурдасов выиграл Кубок континента и бронзовые медали КХЛ (2012). В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел 56 матчей, в которых набрал 36 очков (19 шайб + 17 передач), в 14 играх плей-офф он набрал 8 (4+4) очков. 23 августа Бурдасов подписал контракт с "Барысом" из Астаны, соглашение рассчитано на один сезон.