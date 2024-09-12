«СКА-Хабаровск» назначил главного тренера

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о назначении Алексея Поддубского на пост главного тренера.

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«Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона. Алексей Николаевич руководил командой с приставкой «исполняющий обязанности» с 21 августа, после того как было принято решение расторгнуть контракт с Дмитрием Воецким. С возвращением на командный мостик, Алексей Николаевич! От всей души желаем Вам успехов на Вашем нелёгком поприще и новых больших побед!» — написано в заявлении клуба.

Отметим, что под руководством Алексея Поддубского «СКА-Хабаровск» в 2017 году выходил в Российскую Премьер-Лигу.

«СКА-Хабаровск» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей.